"Estamos agora numa 4ª onda, numa fase outra vez de crescimento", diz ministra da Saúde

A ministra da Saúde, Marta Temido, assume que Portugal já está na quarta onda da pandemia e que a situação ainda vai piorar: "Estamos agora numa 4ª onda, estamos numa fase outra vez de crescimento. Neste momento podemos antecipar que a situação ainda se vá complicar".

Marta Temido esteve na SIC, no programa Júlia, onde admite erros de comunicação, mas garante que sempre apoiou todas as decisões do Governo.

Quanto à vacina contra a covid-19, diz que é provável que venha a ser incluída no Plano Nacional de Vacinação.

Veja também: