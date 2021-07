Covid-19 em Portugal. Relatório alerta para pressão crescente nos hospitais 

Portugal está a menos de uma semana de chegar à linha vermelha dos 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

É a estimativa do mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge.

O documento alerta para o aumento da pressão nos hospitais.

Nos cuidados intensivos, já se sente o impacto do aumento de infeções. Na última quarta feira, havia 113 pessoas internadas em UCI, quase metade do número considerado critico de 245 camas ocupadas. A região de Lisboa e Vale do Tejo representa 62% destes internamentos.

Dominante na maioria das regiões, o relatório refere que entre 14 e 20 de junho, a variante Delta representava 70% dos casos a nível nacional. Na semana passada, estima-se que a prevalência tenha subido para os 85%.