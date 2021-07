Covid-19. Duas mulheres detidas em Albufeira por violarem confinamento obrigatório

Duas mulheres de 30 e 33 anos foram detidas na sexta-feira pela GNR por violarem o confinamento obrigatório a que estavam sujeitas, no âmbito da pandemia da covid-19, no concelho de Albufeira, foi este sábado anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Faro refere que no seguimento de uma denúncia a dar conta de que "as duas mulheres se encontravam a violar o dever de confinamento obrigatório a que se encontravam sujeitas", os militares do Posto Territorial de Paderne (Albufeira) deslocaram-se à residência das mesmas.

"Constatando que não se encontravam em casa" e tendo recebido informação de que as duas mulheres, de 30 e 33 anos, se tinham deslocado a um estabelecimento comercial, "os guardas intercetaram as duas mulheres quando regressaram à habitação".

"Tendo efetuado a sua detenção por violação do confinamento obrigatório determinado por autoridade de saúde", refere o Comando Territorial de Faro da GNR, acrescentando que os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Albufeira.

No documento, a GNR recorda que a violação do confinamento obrigatório no âmbito da covid-19 constitui crime de desobediência.