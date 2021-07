Covid-19. Alemanha retira Portugal da lista de interdições de viajantes

A Alemanha retirou esta segunda-feira Portugal da lista de países com interdição de entrada no país devido à alta prevalência da variante Delta do covid-19, anunciaram as autoridades.

A interdição de entrada de voos nos aeroportos da Alemanha também foi levantada para o Reino Unido e a Índia, além de Portugal.

Deixa assim de ser necessário cumprir quarentena à chegada ao país.

Esta decisão foi tomada como uma medida de prevenção. Na última semana, dos novos casos de covid-19 registados na Alemanha, 70 a 80% das infeções são precisamente desta variante.