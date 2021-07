Covid-19. Lisboa continua no centro das preocupações, Porto entra no vermelho

O número de casos covid-19 continua a aumentar em Portugal e há cada vez mais concelhos no vermelho, tendo alguns de recuar no desconfinamento. É na região norte que se verifica o crescimento mais acentuado.

Há uma semana eram 26 os concelhos em risco elevado e 19 em risco muito elevado. Estavam também 21 municípios em situação de alerta. Sete dias depois, todos os números subiram.

A incidência no país já chegou aos 247 casos por 100 mil habitantes, sendo que os valores mais preocupantes continuam a concentrar-se em Lisboa e nos municípios próximos.

A cidade do Porto entra agora no vermelho, mas o recuo no desconfinamento só acontecerá se a autarquia mantiver os valores durante duas avaliações consecutivas. Na região norte, o crescimento dos números tem sido mais expressivo: em pouco mais de oito dias, o número de casos diários passou de 160 para 550.

Este ritmo de incidência registado no Norte é apenas comparável ao do Algarve e não há uma explicação única para este acelerar.

Com a variante Delta cada vez mais espalhada pelo país, é pouco provável que o aumento do número de casos seja travado em breve.