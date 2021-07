"Caguei para a CPI": Bolsonaro ignora perguntas sobre irregularidades na compra de vacina

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, diz que vai ignorar as perguntas da comissão parlamentar de inquérito sobre as irregularidades na compra duma vacina contra a covid-19.

Diz ainda que a vacina contra a covid-19 nunca será obrigatória e quem não a quiser não será julgado por isso.

A reprovação ao Governo de Bolsonaro está agora no ponto mais alto desde que tomou posse.

Ao longo de várias semanas, a comissão parlamentar de inquérito à atuação do governo brasileiro na pandemia chegou a uma conclusão: não faltam provas de que Jair Bolsonaro nada fez para impedir um negócio ruinoso para o Brasil na compra duma vacina indiana.