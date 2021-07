Cientista relaciona pandemias com alterações climáticas

Na Cimeira da Exploração Global, na Ponta Delgada, o cientista climático norte-americano Alexander More, afirma que as pandemias e as alterações climáticas estão ligadas na ameaça à saúde humana.

O efeito das mudanças no clima sobre o comportamento animal expõe os humanos a novos riscos, defende o cientista.

