Covid-19. Alemanha estende a toda a Espanha classificação de zona de "risco"

O Governo alemão estendeu esta sexta-feira a todo o território espanhol a denominação de zona de "risco" por covid-19, o mais baixo dos seus três níveis de alerta, devido ao aumento dos contágios detetado nos últimos dias.

A inclusão na lista de regiões de "risco" - ao contrário das classificações de "risco por alta incidência" e "risco por variante perigosa" - não tem impacto direto nos turistas alemães que se encontram em Espanha ou que têm previsto viajar para este país nos próximos dias.

Um dos critérios básicos para a Alemanha considerar uma região em "risco" é que a incidência acumulada em sete dias exceda 50 casos por cada 100.000 habitantes.

As regiões espanholas da Andaluzia, Catalunha, Cantábria, Navarra, La Rioja, País Basco e Ceuta já eram consideradas áreas de "risco".

Mas as Ilhas Baleares e Canárias, os dois principais destinos dos turistas alemães em Espanha, não eram considerados zonas de "risco", até agora.

Nesta atualização, o Bahrein e Trinidad e Tobago, assim como as regiões do Mid-West e Midland da Irlanda, foram incluídas na lista de zonas de "risco". Fiji e Chipre foram também acrescentados à lista de "risco por alta incidência".

Apenas os cidadãos alemães e pessoas com residência permanente na Alemanha podem viajar para a Alemanha a partir destes dois últimos países, e todos, incluindo os que estão totalmente imunizados, devem respeitar uma quarentena de 14 dias.

O principal critério epidemiológico para declarar uma região de "risco de alta incidência" é que este parâmetro de sete dias exceda 200 casos por cada 100.000 habitantes.

Além disso, a Alemanha deixou de considerar a Arábia Saudita e a província sueca de Kronoberg como áreas de "risco" de covid-19.

As listas são publicadas pelo Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, após consulta com os ministérios dos Negócios Estrangeiros, Interior (Administração Interna) e Saúde. As atualizações são normalmente divulgadas todas as sextas-feiras.

A incidência acumulada (contágios) em Espanha continuou a subir na quinta-feira, principalmente devido ao aumento dos contágios entre os jovens, segundo os números divulgados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com os últimos dados divulgados, a incidência acumulada está em 179 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos últimos sete dias.

As comunidades autónomas espanholas com os níveis mais elevados são as da Catalunha (390), Castela e Leão (331) e Navarra (326).

