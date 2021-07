Covid-19. Discotecas reabrem em França 

Com o aumento do número de casos da variante Delta, vários países recuam no desconfinamento e voltam a impor restrições.

Outros, avançam com a reabertura dos espaços, como é o caso da França que voltou a abrir as discotecas mais de um ano depois.

Mas não são todos os que podem entrar nas discotecas francesas. É necessária a apresentação de um certificado ou teste negativo à covid-19.

Apesar deste avanço, o país pode anunciar novas medidas já na segunda-feira. A variante Delta representa 40% dos casos em França.