Covid-19. Há 175 concelhos acima dos 120 casos por 100 mil habitantes

Portugal tem esta sexta-feira 175 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais 45 do que na última sexta-feira.

Estes 175 concelhos que estão acima do limite de incidência de 120 novos casos representam cerca de 56% do total dos municípios do país, quando, na última sexta-feira, este valor estava nos 42%.

Segundo os dados hoje divulga boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), três concelhos ultrapassaram uma incidência cumulativa a 14 dias - entre 1 e 14 de julho - de mais de 960 casos por cem mil habitantes.

Acima deste limiar máximo, de acordo com as categorias definidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), mantêm-se Albufeira (1.291 casos por 100 mil habitantes) e Loulé (1.176) e, a partir de agora, o concelho de Lagoa, na Região Autónoma dos Açores, com 1.003 casos.

Os dados da DGS indicam ainda que, nos últimos 14 dias, 47 concelhos ultrapassaram os 240 casos de infeção por 100 mil habitantes, enquanto outros 33 apresentam entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes.

A incidência cumulativa aumentou no concelho de Lisboa, que passou de 749 casos para os 831 por 100 mil habitantes, uma tendência que é idêntica no concelho do Porto, que também subiu dos 484 para os 758 casos.

Estes dois concelhos encontram-se, assim, no grupo de incidência entre os 480 e os 959,9 casos, ou seja, apresentam um risco elevado de contágio.

Sem qualquer caso de infeção pelo novo coronovírus nos últimos 14 dias estão agora 16 concelhos, menos quatro do que na última sexta-feira.

Confira como está o seu concelho:

Acima dos 960 casos por 100 mil habitantes:

Albufeira

Lagoa (Açores)

Loulé

Entre 480 e 960 casos:

Aljustrel

Almada

Amadora

Arraiolos

Avis

Barreiro

Cascais

Elvas

Faro

Lagoa

Lagos

Lisboa

Loures

Lourinhã

Mafra

Matosinhos

Moita

Nazaré

Odivelas

Oeiras

Olhão

Pedrógão Grande

Portimão

Porto

Sesimbra

Silves

Sines

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Vila do Bispo

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Gaia

Viseu

Entre 240 e 480 casos:

Albergaria-a-Velha

Alcochete

Alcoutim

Alenquer

Arouca

Aveiro

Azambuja

Batalha

Benavente

Castro Marim

Chaves

Constância

Espinho

Fafe

Gondomar

Guarda

Ílhavo

Lousada

Maia

Mira

Mogadouro

Monchique

Montemor-o-Novo

Montijo

Oliveira do Bairro

Palmela

Paredes

Paredes de Coura

Peniche

Ponta Delgada

Póvoa de Varzim

Ribeira Grande

Santiago do Cacém

Santo Tirso

São Brás de Alportel

Seixal

Serpa

Setúbal

Tavira

Trancoso

Vagos

Valongo

Valpaços

Viana do Alentejo

Vila Nova de Famalicão

Vila Real

Vila Real de Santo António

Vila Viçosa

Entre 120 e 240 casos:

Águeda

Alcobaça

Aljezur

Almeida

Almodôvar

Alpiarça

Alvaiázere

Amarante

Anadia

Arruda dos Vinhos

Barcelos

Beja

Bombarral

Braga

Bragança

Cadaval

Caldas da Rainha

Calheta [R.A. Madeira]

Cantanhede

Carregal do Sal

Cartaxo

Castelo de Paiva

Celorico da Beira

Celorico de Basto

Chamusca

Cinfães

Coimbra

Cuba

Estarreja

Évora

Felgueiras

Figueira da Foz

Freixo de Espada à Cinta

Funchal

Gavião

Golegã

Gouveia

Guimarães

Leiria

Mação

Mangualde

Manteigas

Marco de Canaveses

Marinha Grande

Mêda

Mesão Frio

Miranda do Douro

Mirandela

Montalegre

Montemor-o-Velho

Moura

Mourão

Murtosa

Óbidos

Odemira

Oliveira do Hospital

Ourém

Ourique

Ovar

Paços de Ferreira

Pampilhosa da Serra

Penafiel

Peso da Régua

Portel

Porto de Mós

Porto Moniz

Reguengos de Monsaraz

Resende

Ribeira Brava

Rio Maior

Salvaterra de Magos

Santa Cruz da Graciosa

Santa Maria da Feira

Santa Marta de Penaguião

Santarém

São João da Madeira

São João da Pesqueira

Sertã

Tondela

Torres Vedras

Trofa

Vendas Novas

Viana do Castelo

Vieira do Minho

Vila do Conde

Vila Franca do Campo

Vila Nova de Cerveira

Vila Pouca de Aguiar

Vila Verde

Vinhais

Vizela

Todos os restantes concelhos apresentam menos de 120 casos por 100 mil habitantes.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Nos concelhos de baixa densidade populacional, que representam mais de metade do território continental, a linha vermelha que obriga os municípios a recuar no plano de desconfinamento está fixada nos 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e os restantes concelhos ficam sob alerta quando ultrapassarem os 240 casos por 100 mil habitantes no mesmo período.

Na quinta-feira, a ministra da Presidência admitiu, após o Conselho de Ministros, que a situação da pandemia em Portugal continental "continua a degradar-se" devido à elevada incidência de novos casos de infeção, o que coloca o país no quadrante vermelho da matriz de risco.