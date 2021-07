Portugal com mais 7 mortes e 3.547 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 7 mortes e 3.547 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17 194 mortes e 923 747 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 49 445 casos, mais 969 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 778 doentes, mais 4 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 171 doentes, menos 3.

Os dados indicam ainda que mais 2.571 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 857 108 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 79 625 contactos, mais 944 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional é de: 355,5 casos de infeção por 100 000 habitantes.

No continente é de 366,7 casos de infeção por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional é de 1,12 e no continente é de 1,13.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A task force para a vacinação anunciou, esta sexta-feira, que a modalidade "Casa Aberta" será retomada esta tarde pelas 15:00.

"Após o levantamento da suspensão temporária de um lote de vacinas da Janssen, a modalidade “Casa Aberta” para utentes com idade igual ou superior a 40 anos será retomada a partir das 15:00 de 16 de julho."

A modalidade "Casa Aberta" tinha sido suspensa temporariamente depois do Infarmed ter suspendido a utilização de um lote de vacinas da Johnson & Johnson. Em causa estava a identificação de desmaios no Centro de Vacinação contra a Covid-19 de Mafra, na sequência da administração das vacinas.

O Infarmed concluiu que o lote de vacinas estava em conformidade e atribuiu a outra causa a possibilidade dos desmaios.

A situação da pandemia em Portugal continental "continua a degradar-se", com a incidência de novos casos de infeção por 100 mil habitantes a atingir os 346,5, afirmou esta quinta-feira a ministra da Presidência.

Mais de 4 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo, entre mais de 188.872.770 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, Índia, México, Rússia e França.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

