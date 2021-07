Covid-19. Número mais alto de casos dos últimos seis meses não trava desconfinamento no Reino Unido

Mais de 50 mil novos casos de covid-19 foram registados no Reino Unido nas últimas 24 horas. Um número preocupante e que se verifica na véspera do circuito de Silverstone voltar a receber o Grande Prémio de Fórmula 1. Um evento que deverá juntar 350 mil pessoas em três dias.

A marca dos 50 mil novos casos por dia foi ultrapassada esta sexta-feira, três dias antes do previsto.

Ao todo, o Reino Unido identificou 51.870 novos casos. É o número mais elevado desde 15 de janeiro e que ainda nem reflete o impacto dos festejos nas semifinais e na final do Euro, em Londres.

Com 88% dos adultos já com uma dose e 68% com a segunda, o Governo britânico confia na eficácia das vacinas.

Os números confirmam o enfraquecimento da ligação entre infeções e casos graves. Ainda assim, nos últimos 7 dias, o número de mortes aumentou 57% e o de internamentos 43.

O Governo britânico avança com o desconfinamento em Inglaterra. Já na segunda-feira, termina a obrigatoriedade do uso de máscara e do distanciamento social e reabrem as discotecas. Medidas vistas com preocupação nalguns países europeus.

A Bulgária vai proibir as chegadas do Reino Unido, no mesmo dia em que entra para lista britânica de destinos seguros.