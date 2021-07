À meia-noite quase todas as restrições em Inglaterra foram levantadas. Governo apela ao bom senso

A opção de deixar cair a maioria das restrições é, em parte, justificada pelas autoridades de saúde por haver já dois terços dos adultos totalmente vacinados no país.

O uso de máscara e o distanciamento deixaram de ser obrigatórios. Serão recomendados em locais propensos a aglomerações como, por exemplo, os transportes públicos.

As lotações máximas em restaurantes, eventos desportivos e culturais também caíram. Passará a haver uma recomendação para que seja utilizado um certificado de vacinação.

O teletrabalho chega também ao fim e começa o regresso gradual aos escritórios.

Várias discotecas em Londres encheram na noite de domingo para segunda-feira. Os bares, pubs e discotecas receberam luz verde para reabrir portas.

No entanto, o Governo britânico apela ao bom senso, numa altura em que o país enfrenta uma onda de novos casos. O próprio primeiro-ministro, Boris Johnson, está em quarentena por ter contactado com o ministro da Saúde, infetado com covid-19.

Esta última fase do desconfinamento estava prevista para 21 de junho, mas foi adiada quatro semanas para fazer avançar o programa de vacinação, que está agora disponível para todos os maiores de 18 anos. O atraso visou também coincidir com uma data mais próxima das férias escolares, no fim de julho, quando a transmissão deverá desacelerar.