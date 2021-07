Primeiro-ministro prevê imunidade de grupo e fim das restrições no final do verão

O primeiro-ministro, António Costa, assegura que Portugal deverá atingir, no final do verão, a imunidade de grupo e nesse momento a libertação total da sociedade. António Costa está otimista com o aliviar das medidas de confinamento.

No final do verão, Portugal pode voltar à antiga normalidade, com o fim das medidas do confinamento. António costa está otimista até na recuperação da economia.

As vacinas a bom ritmo são a chave de um eventual sucesso. Cerca de 50% dos portugueses já tem a vacinação completa contra a covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com menos cobertura e onde o número de infetados continua acima da média: 44%.

Esta terça-feira, Portugal contabiliza 2.706 novos casos, a maioria em pessoas com idades, entre os 20 e os 29 anos.

O pico desta quarta vaga da pandemia pode ser atingido nos primeiros dias de agosto.

