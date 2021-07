Covid-19. Marcelo não afasta hipótese de abertura do país no final do verão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não afasta a hipótese de libertar a sociedade no final do verão como disse ontem o primeiro-ministro.

Marcelo reafirma que o país está longe dos números alcançados no início do ano.

Primeiro-ministro prevê fim das restrições no final do verão

O primeiro-ministro, António Costa, assegura que Portugal deverá atingir, no final do verão, a imunidade de grupo e nesse momento a libertação total da sociedade. António Costa está otimista com o aliviar das medidas de confinamento.

As vacinas a bom ritmo são a chave de um eventual sucesso.

O pico desta quarta vaga da pandemia pode ser atingido nos primeiros dias de agosto.