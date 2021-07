Covid-19. Novas medidas afastam clientes dos espaços interiores dos restaurantes

Os proprietários dos restaurantes em Lisboa admitem que a apresentação do certificado de vacinação ou do teste negativo à covid-19 para aceder ao interior dos estabelecimentos está a afastar muitos clientes e a diminuir a faturação.

Os clientes são obrigados a apresentar o certificado de vacinação ou o teste negativo caso pretendam ocupar os espaços interiores dos restaurantes, desde sexta-feira às 19:00 horas até segunda-feira.

Com o aproximar de mais um fim de semana, mantêm-se os receios nos restaurantes em Lisboa. A maioria dos clientes procura as esplanadas, uma vez que ficam isentos de apresentar qualquer documento, e porque se sentem mais seguros. Muitos têm criticado a comunicação das medidas por parte do Governo.