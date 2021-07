Covid-19. Especialistas admitem haver condições para o fim do uso obrigatório de máscaras na rua em breve

Os especialistas admitem que há condições para que o uso de máscara na rua possa deixar de ser obrigatório em breve, mas sublinham que o alívio seria apenas nos espaços exteriores e quando for possível manter o distanciamento.

Nos espaços fechados, como transportes, centros comerciais ou salas de espetáculos, não se esperam, para já, mudanças.

A hipótese é levantada depois das declarações de António Costa, que admitiu esta terça-feira o levantamento das restrições até final do verão e falou mesmo em "libertação total da sociedade".

Todos os fatores vão ser ponderados em mais uma reunião no Infarmed, na próxima terça-feira. Só depois do encontro é que o Governo avançará com novas medidas de gestão da pandemia.

