Pandemia agrava desigualdades sociais. Relatório revela falhas antigas mas boa resposta 

Um estudo universitário conclui que a pandemia de covid-19 agravou as desigualdades sociais e mostra também que a mortalidade aumentou por outras doenças.

O relatório do Instituto Universitário de Lisboa assinala, no entanto, progressos em várias entidades do Estado, por exemplo na aceleração de apoios e combate à burocracia.

Outra das áreas que preocupou os especialistas foi a educação. As escolas estiveram encerradas 25% do tempo letivo. E, apesar da maioria das escolas recorrer às plataformas digitais e às aulas síncronas, cerca de 35% dos alunos tiveram o acesso condicionado por não terem meios necessários em casa.

Quanto ao emprego, o lay-off simplificado foi uma das medidas que mais mostrou resultados. Ainda assim, há lacunas por melhorar, como é o caso dos trabalhadores com contratos a termo, uma vez que não estão incluídos na percentagem de pessoas que recebeu o apoio.