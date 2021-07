Covid-19. Casos continuam a aumentar no Algarve, mas sem pressão hospital

Seis dos concelhos com maior incidência de covid-19 estão no Algarve. Apesar disso, os autarcas da região alertam para os efeitos que as restrições para conter o vírus têm no turismo.

Na principal zona turística do país, em pleno pico do turismo, os casos de covid não param de aumentar.

A entrada na zona de risco obriga a que a restauração e a hotelaria - duas das áreas mais afetadas pela pandemia - a cumprir regras mais apertadas de restrições.

A Algarve é a região mais afetada, com 15 dos 16 concelhos com valores de alerta de risco elevado ou muito elevado. No entanto, não se verifica uma pressão nos cuidados de saúde.