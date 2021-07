Morreram 12 doentes covid-19 no antigo Hospital Militar de Belém

É mais uma polémica com o antigo Hospital Militar de Belém, depois de se saber que o custo das obras de reabilitação foi mais do triplo do estimado e que a auditoria feita aos gastos foi tornada confidencial.

O Diário de Notícias escreve este domingo que 12 pessoas infetadas com covid-19 morreram no Hospital Militar de Belém entre janeiro e fevereiro deste ano.

Transformado em Centro de Apoio Militar Covid em março do ano passado e encerrado um ano depois, o espaço foi criado só para receber doentes assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

O Estado-Maior do Exército, no entanto, confirmou ao DN que no pico da pandemia o antigo Hospital Militar de Belém acolheu idosos com comorbilidades que acabaram por morrer.

O jornal escreve ainda que o desvio no custo das obras não foi usado para reforçar nenhuma das valências médicas para tratar doentes respiratórios.

O número de camas e profissionais de saúde disponíveis também ficou aquém do prometido pelo Governo.