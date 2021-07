Covid-19. Descida de internamentos em enfermaria no Algarve

Os hospitais no Algarve, região que continua com maior incidência da covid-19, notam uma descida no número de internamentos em enfermaria.

O plano previa reativar o internamento no Portimão Arena, caso os hospitais entrassem em colapso nesta quarta vaga pandémica. Porém não foi necessário, visto que os internamentos de doentes infetados não foi além das 81 camas.

Há cautelas, mas também alívios. O Algarve que nunca deixou de receber turistas e sente que aguentou a vaga.

O R(t) nacional voltou a descer - tanto a nível nacional como no continente - de 1,07 para 1,04.

Veja também: