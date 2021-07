A vacinação dos jovens com 16 e 17 anos arranca a 14 de agosto e ass crianças a partir dos 12 anos podem começar a ser vacinadas logo no fim de semana a seguir, se a Direção Geral de Saúde aprovar.

A informação foi avançada esta manhã pelo coordenador da task force Gouvei e Melo, na reunião do Infarmed.

O vice almirante explicou ainda que, até ao final de setembro, Portugal vai receber menos 5,4 milhões de vacinas do que o previsto.

"Vamos perder cerca de 470 mil vacinas da AstraZeneca porque já não fazem sentido no nosso plano, mas há um esforço - quer do Infarmed, quer do Ministério da Saúde - para adquirir vacinas em parceiros europeus e esse esforço pode trazer ao nosso plano de vacinação neste momento -- na semana que passou e nas próximas duas semanas -- cerca de um milhão de vacinas, o que é muito importante para a aceleração do processo de vacinação", revelou Henrique Gouveia e Melo.