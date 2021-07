Covid-19. Governo diz estar preparado para vacinar jovens entre os 12 e os 15 anos

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que o Governo está preparado para vacinar as crianças dos 12 aos 15 anos contra a covid-19. Afirma que falta apenas o parecer favorável da Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Nós estamos preparados para arrancar com a vacinação dos 12 aos 15 [anos] antes do início do ano letivo, esperando obviamente por aquilo que será a decisão final da DGS. Penso que relativamente em breve estará cá fora”, disse, acrescentando que o “Estado tem obrigação de preparar, planear e programar essa possibilidade e é isso que estamos a fazer”.

Lacerda Sales avança ainda que a hipótese de acabar com as restrições horárias no comércio, proposta pelos especialistas, não está afastada. O secretário de Estado esclarece que as decisões que forem tomadas na reunião no Infarmed, agendada para esta terça-feira, vão ter por base critérios científicos.

“A política não deve interferir na ciência, deve respeitar a ciência. Mas também não está capturada nem refém da ciência e portanto são dois âmbitos de decisão diferentes mas com certeza muitas das decisões que tomamos, ponderadas com equilíbrio técnico e com equilíbrio político são baseadas no suporte técnico e científico”, explicou ainda Lacerda Sales.

