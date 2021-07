Agência Europeia de Medicamentos aprova vacina da Moderna a partir dos 12 anos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou, esta sexta-feira, a vacina da Moderna contra a covid-19 para crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos.

Torna-se a segunda vacina para estas idades aprovada para utilização na Europa. Segue-se à aprovação do uso da vacina da Pfizer, em maio.

Segundo a EMA, "a utilização da vacina Spikevax em crianças dos 12 aos 17 anos será a mesma que em pessoas com 18 e mais anos".

O regulador europeu explica que os efeitos da vacina foram analisados em 3.732 jovens dos 12 aos 17 anos.

"O estudo mostrou que a Spikevax produziu anticorpos em jovens dos 12 aos 17 anos comparável à observada em adultos jovens dos 18 aos 25 anos", refere.

Costa quer vacinar menores antes do início das aulas, DGS ainda não validou decisão

Os jovens entre os 12 e os 17 anos podem ter a vacinação completa ainda antes do início do novo ano letivo. É, pelo menos, esse o desejo do primeiro-ministro. Mas, para já, o país atravessa um ritmo mais lento de vacinação, porque há menos doses a chegar.

O discurso no debate do Estado da Nação, esta quarta-feira, arrancou com um anúncio de António Costa:

"Tudo está preparado para que nos fins de semana entre 14 de agosto e 19 de setembro possam ser administradas as 2 doses da vacina as cerca de 570 mil crianças entre os 12 e 17 anos".

Vacinar abaixo dos 18 anos antes do início das aulas até pode ser a vontade do primeiro-ministro, mas ainda falta a palavra final da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ainda assim, o tema não é consensual na comissão técnica que acompanha a vacinação contra a covid-19.