Covid-19. Mais de metade dos portugueses têm a vacinação completa

O processo de vacinação contina a bom ritmo em Portugal continental. Já foram administradas mais de 11 milhões de doses e mais de metade dos portugueses já estão inoculados.

No ranking Europeu, o país está acima da média com mais de 66 por cento da população com, pelo menos, uma dose da vacina. Os últimos dados nacionais dão conta que mais de metade dos portugueses já têm a vacinação completa, ou seja, 5,1 milhões estão inoculados.

Deste total, a maior parte levou a Pfizer que é, até agora, a vacina mais usada com sete milhões de doses administradas. O país está também muito próximo de alcançar a meta dos 70% com, pelo menos, uma dose.

Luís Marques Mendes disse ontem, no comentário habitual da SIC, que face a estes números, as restrições de horário poderão ser aliviadas já a apartir de amanhã na reunião do Infarmed.