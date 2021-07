As 3 fases do desconfinamento até à "libertação da sociedade" em debate

António Costa apresentou, esta quinta-feira, o calendário de medidas que vão sendo aliviadas em três fases à medida que a vacinação avança.

A primeira fase começa no próximo domingo. No dia 1 de agosto, terminam as restrições horárias para os restaurantes, comércio, espetáculos e para a circulação na rua. Os bares poderão reabrir, mas estão sujeitos às regras da restauração.

A segunda fase avança a 5 de setembro, com 70% da população com vacinação completa. Nessa altura, deixa de ser obrigatório o uso de máscara na rua, aumenta a lotação nas cerimónias e espetáculos e os transportes podem circular com lotação completa.

A terceira fase só avança com 85% da população vacinada, o que está previsto para outubro. São levantadas as últimas restrições à lotação dos espaços e as discotecas podem finalmente reabrir.

VEJA TAMBÉM: