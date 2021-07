Primeiro-ministro anuncia novas medidas para a reabertura do país

O Governo esteve reunido esta quinta-feira para decidir um possível alívio das restrições. O primeiro-ministro, António Costa, fala a partir do Palácio da Ajuda, em Lisboa, para anunciar as novas medidas de reabertura do país.

"Contributo" da vacinação

O primeiro-ministro, António Costa, diz que Portugal está, neste momento, com um ritmo de transmissibilidade da covid-19 abaixo de 1 a nível nacional. Realça que as medidas restritivas e o avanço da vacinação contribuiram para isso.

Em direto do Palácio da Ajuda, em Lisboa, António Costa, compara os números de internamentos em janeiro "muitíssimo graves" com os números "contidos" atuais. Quanto aos óbitos fala numa "gigantesca diferença" entre a vaga de janeiro, com números elevados, e a vaga atual.

"A vacinação tem dado um contribuito muito positivo", afirma.

O responsável aponta para 57% da população portuguesa com a vacinação completa contra a covid-19 no próximo domingo, dia 1 de agosto. No início de setembro, as previsões são de 70% e em outubro de 85%.

MEDIDAS GERAIS

A partir de 1 de agosto, as medidas deixam de se aplicar concelho a concelho e passam a abranger todo o país.

Comércio, restauração e espetáculos culturais com horário normal (com limite das 02:00h) e regras da DGS;

As seguintes atividades são permitidas, mediante a apresentação do certificado digital de vacinação ou de um teste negativo:

Viagens por via aérea ou marítima;

Estabelecimentos turísticos e alojamento local;

Restaurantes no interior, aos fins de semana e feriados;

Ginásios (para aulas de grupo);

Termas e spas;

Casinos e bingos;

Eventos culturais, desportivos ou corporativos com mais de 1.000 pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechado);

Casamentos e batizados com mais de 10 pessoas;

3 FASES PARA A REABERTURA DO PAÍS:

O primeiro-ministro salienta a importância de continuar a apostar na proteção individual, como uso de máscara, distanciamento físico e higiene das mãos. António Costa pede ainda que evitem contactos desnecessários.

Para já, o país vai reabrir em três fases:

Fase 1 - a partir de 1 de agosto

Fim da limitação horária de circulação na via pública;

Espetáculos culturais com 66% lotação;

Casamentos e batizados com lotação de 50%;

Equipamentos de diversão segundo regras da DGS, em local autorizado pelo município;

Teletrabalho passa de obrigatório para recomendado, quando as atividades o permitam;

Continuam encerrados:

Bares e discotecas;

Festas e romarias populares;

Fase 2 (70% da população com vacinação completa - prevista para 5 de setembro)

Fim do uso obrigatório de máscara na via pública;

Casamentos e batizados com lotação de 75%;

Espetáculos culturais com 75% da lotação;

Transportes públicos sem limite de lotação;

Serviços públicos sem marcação prévia;

Fase 3 (85% da população com vacinação completa - outubro)

Bares e discotecas, com certificado digital ou teste negativo;

Restaurantes sem limite máximo de pessoas por grupo;

Fim dos limites de lotação;

