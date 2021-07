A utilização de máscara na via pública deixará de ser obrigatória a partir de setembro, exceto em situações de ajuntamentos, segundo o novo plano de desconfinamento apresentado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro.

A medida faz parte da segunda fase do plano, que deverá arrancar no inicio do mês de setembro, quando o Governo antecipa que 70% da população portuguesa tenha já a vacinação completa.

