Covid-19. Variante Delta já foi detetada em 132 países

A estirpe tem conquistado terreno e de acordo com a Organização Mundial da Saúde já foi detetada em 132 países do mundo.

Em vésperas de respirar de alívio ao fim de cinco semanas de confinamento, a maior cidade da Austrália voltou a recuar, com o prolongamento das restrições até 28 de agosto.

Sidney registou nas últimas 24 horas um novo máximo diário de casos, desde o início da pandemia de covid-19. Com as restrições, voltam as máscaras e o distanciamento social para mais de 2 milhões de pessoas.

Entre avanços e recuos, nos Estados Unidos voltou a ser recomendado o uso de máscara em espaços fechados, mesmo para os totalmente vacinados. Em Nova Iorque, há agora uma recompensa para quem recebe a primeira dose da vacina. Associar a imunização a benefícios tem sido a estratégia de vários governos que querem acelerar o processo. A partir de segunda-feira, quem estiver totalmente vacinado pode viajar dos Estados Unidos e da União Europeia para Inglaterra sem precisar de cumprir quarentena.

O Governo britânico tenciona introduzir em setembro o passe sanitário, já em vigor em vários países da Europa.

Em França o número de infeções diárias continua a aumentar, em grande parte devido à variante Delta, considerada mais contagiosa.

