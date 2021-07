Covid-19. Comerciantes acreditam que é possível salvar o negócio ainda este ano

Os comerciantes aguardam com expectativa o alívio das restrições que se mantêm há um ano e meio – com avanços e recuos. Apesar de preocupados com as quebras nas vendas, há quem acredite que ainda é possível salvar o negocio este ano.

A task force para a vacinação prevê que a imunidade de grupo seja atingida no final de setembro. Nessa altura podem cair todas as restrições, mas há quem garanta que vai continuar a cumprir algumas das regras que, entretanto, já se tornaram hábitos.

Os especialistas sugerem um alívio gradual das restrições, que acompanha o ritmo da taxa de vacinação. A proposta, apresentada pelos peritos na reunião no Infarmed, está a ser analisada pelo Governo.

