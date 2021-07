O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que as medidas no âmbito da pandemia de covid-19 vão passar a ter uma dimensão nacional, deixando de existir restrições em função da situação de cada concelho.

"Vamos deixar de aplicar medidas diferenciadas em função da situação em cada concelho e as medidas passarão a ter dimensão nacional", disse António Costa, na conferência de imprensa do final do Conselho de Ministros sobre o novo plano de desconfinamento.