A atividade epidémica do novo coronavírus SARS-CoV-2 regista "tendência estável a decrescente", apesar de ainda apresentar "elevada intensidade", de acordo com o relatório de monitorização das "linhas vermelhas" para a covid-19, divulgado esta sexta-feira.

No documento da Direção-Geral de Saúde (DGS) e do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA), é referido, no entanto, que a atividade epidémica está em crescimento na região Norte e Alentejo.