Com a vacinação a orientar as próximas três fases de reabertura do país e numa altura em que cerca de 50% da população portuguesa já tem a vacinação completa, o Governo e os especialistas entendem que estão reunidas as condições para dar mais alguns passos no processo de desconfinamento.

O comércio, a restauração, os bares e os espetáculos culturais passam a ter horário normal (com limite das 02:00) e estão sujeitos às regras da DGS.

As seguintes atividades são também permitidas mediante a apresentação do certificado digital de vacinação ou de um teste negativo:

Viagens por via aérea ou marítima;

Estabelecimentos turísticos e alojamento local;

Restaurantes no interior, aos fins de semana e feriados;

Ginásios (para aulas de grupo);

Termas e spas;

Casinos e bingos;

Eventos culturais, desportivos ou corporativos com mais de 1.000 pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechado);

Casamentos e batizados com mais de 10 pessoas (até às 02:00h).

