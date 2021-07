Reabertura dos bares. Proprietário diz não conseguir abrir no domingo por falta de tempo

No Porto, o dono de um bar mostra-se satisfeito com a reabertura dos estabelecimentos. Ainda assim, diz que não vai conseguir reabrir no domingo por falta de tempo.

Os espaços ficam sujeitos às regras aplicadas aos restaurantes. Trata-se da primeira fase do plano de levantamento gradual das restrições no âmbito da pandemia.

Regras nos bares

Segundo a informação disponibilizada no portal do Governo dedicado à pandemia, "os estabelecimentos de restauração e similares" passam, a 1 de agosto, a poder estar abertos até às 2:00 da madrugada e com "a regra do máximo de 6 pessoas por mesa no interior ou 10 pessoas nas esplanadas".

"Os bares e outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas podem funcionar, com sujeição às regras estabelecidas para o setor da restauração e similares, desde que observem as regras e orientações em vigor e as especificamente elaboradas pela Direção-Geral da Saúde", especifica a informação disponível no mesmo site.

