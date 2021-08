Pai, mãe e filho morrem com covid-19 depois de recusarem vacina

No País de Gales, um homem perdeu os pais e o irmão infetados com a covid-19. A família não acreditava na vacinação. O lusodescendente afirma agora que se os familiares estivessem vacinados, esta tragédia tinha sido evitada.

Francis Gonçalves, de 43 anos, vive em Cardiff, País de Gales. No mês passado, no espaço de uma semana, perdeu os pais e o irmão. Os três morreram infetados com a covid-19. Nenhum estava vacinado.

O irmão Shaul, de 40 anos, morreu a 17 de julho. Em entrevista ao jornal Wales Online, Francis não diz em que hospital morreu o irmão, mas afirma que a família se encontrava em Portugal.

Três dias depois da morte de Shaul, o lusodescendente recebeu a notícia da morte do pai, Basil, de 73 anos. A mãe, Charmagne, de 65 anos, acabou também por falecer, quatro dias depois, a 24 de julho.

O lusodescendente garante que os familiares não estavam vacinados porque se deixaram influenciar por grupos anti vacinação. Francis acredita que os familiares ainda estariam vivos se tivessem sido vacinados.

