A Organização Mundial da Saúde criou um novo grupo de trabalho para investigar as origens da pandemia de covid-19.

O objetivo é tentar despolitizar a matéria e contar com o apoio da China.

O novo grupo de trabalho mantém todas as hipóteses em aberto, inclusive a da fuga do laboratório, que tem recolhido cada vez mais apoiantes. No processo, querem evitar acusações mútuas entre países.