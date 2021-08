Covid-19. Número total de internados em Portugal nunca foi divulgado

Portugal chegou ao milhão de infetados com covid-19, um ano e cinco meses depois do primeiro caso ter sido diagnosticado no hospital de Santo António, no Porto. Já sobre o total das pessoas que estiveram internadas, a Direção-Geral da Saúde nunca divulgou esses números.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que sempre teve mais casos, exceto durante os primeiros dois meses da pandemia, em que o Norte se sobrepôs.

Na ponta oposta, os Açores, neste quase ano e meio contabilizaram 8.130 casos.

As mulheres são as que mais se infetaram. Já quanto aos óbitos há mais de homens do que de mulheres.

No entanto, não é possível dizer o número total de internados desde o início da pandemia, já que a Direção-Geral de Saúde ou não tem esses números ou apenas não os divulga.

