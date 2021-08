Covid-19. Portugal com nível de transmissibilidade elevado, mas de tendência estável

A incidência cumulativa de casos de covid-19 nos últimos 14 dias em Portugal foi de 312 casos por 100 mil habitantes, que representa um nível elevado de transmissibilidade, mas de tendência estável, segundo o relatório das linhas vermelhas.

Na semana de 13 a 19 de agosto, a incidência a 14 dias fixou-se nos 312 casos, sendo que a região do Algarve se mantém acima do limiar dos 480 casos por 100 mil habitantes, com uma incidência cumulativa de 748 casos, uma variação percentual de 4% face à semana anterior, de acordo com o relatório de monitorização das linhas vermelhas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório, Portugal registou uma atividade epidémica "de elevada intensidade, com tendência estável a nível nacional", prevendo-se uma pressão sobre os cuidados de saúde de "tendência decrescente" e uma taxa de mortalidade por covid-19 a manter-se "provavelmente elevada, mas com tendência constante".

A variante Delta continua a representar a quase totalidade das infeções (99,5%).