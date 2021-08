Desconfinamento. "Esta abertura é quase uma inevitabilidade ao fim de 18 meses de pandemia"

O diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto, diz que as medidas anunciadas no Conselho de Ministros eram inevitáveis.

“Creio que são as medidas previstas. Nós estamos no cumprimento de um plano e eu creio que esta abertura é quase uma inevitabilidade ao fim destes 18 meses de pandemia em Portugal. A revitalização do tecido social e económico e até a preservação das saúde mental de cada um de nós torna lógica esta medida, em termos desta abertura faseada, gradual e monitorizada”, disse José Artur Paiva, em entrevista à SIC Notícias.

O Governo decidiu, esta sexta-feira, antecipar o alívio das medidas de restrição, depois de Portugal ter atingido os 70% de população com as duas doses de vacina.

