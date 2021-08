Pelé organiza leilão solidário para ajudar o Brasil a combater a pandemia

Os equipamentos de vários jogadores de renome vão ser vendidos, no próximo mês, num leilão solidário organizado por Pelé. O dinheiro angariado na iniciativa será utilizado para ajudar o Brasil a combater a pandemia.

Mais de 200 peças estarão à venda, como, por exemplo, camisolas da seleção do Brasil assinadas por Pelé. Também alguns ex-companheiros do jogador – como Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappe – participaram no leilão.

Fora do futebol, há também doações de figuras como o cantor Justin Timberlake ou da ex-campeã de ténis Maria Sharapova.

O Brasil já ultrapassou as 570 mil mortes por covid-19, sendo o segundo país com o maior número de mortes no Mundo, depois dos Estados Unidos.

Em 2016, Pelé leiloou mais de 1.600 itens de uma coleção que acumulou ao longo de seis décadas e angariou mais de quatro milhões de euros.

O leilão está marcado para dia 22 de setembro, em Londres. Estará também aberto a licitantes online.