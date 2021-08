Franceses saem à rua pela 8.ª semana consecutiva contra obrigatoriedade do passe sanitário

Mais de 100 mil franceses vão voltar a sair às ruas no sábado, pela oitava semana consecutiva, contra a obrigatoriedade de apresentação do 'passe sanitário' e de vacinação contra a covid-19 para setores como saúde ou restauração.

Este sábado, esperam-se mais de 200 manifestações em todo o país contra as recentes medidas sanitárias, com as autoridades a estimarem cerca de 180 mil participantes, a maior parte nas cidades de Paris, Lyon e Nice.

Só em Paris são esperados quatro cortejos diferentes, alguns liderados por 'coletes amarelos', outros pela extrema-direita. Os protestos na capital vão começar por volta das 11:00 e devem terminar às 18:00.

As autoridades alertaram para que as manifestações, até agora maioritariamente pacíficas, podem este sábado ser infiltradas por membros de grupos como os 'black blocs', alguns vindos do estrangeiro expressamente para causar distúrbios.

Estas manifestações acontecem dias depois do ministro da Saúde, Olivier Véran, ter dito que a quarta vaga da pandemia tinha resultado em menos hospitalizações do que o esperado e que o "pior foi evitado", embora tenha deixado avisos para o regresso à escola e ao trabalho.

O ministro disse ainda que, apesar da contestação ao 'passe sanitário', não houve o esperado boicote a restaurantes e bares, que desde o início do mês aplicam estas novas regras, limitando o acesso aos espaços a pessoas completamente vacinadas, com teste negativo ou comprovativo de recuperação da doença.