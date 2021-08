O calendário da testagem à covid-19 no regresso às aulas

Marta Temido assegura que o Governo está atento aos riscos associados ao regresso às aulas em altura de pandemia. O ano letivo vai arrancar com uma testagem massiva nas escolas como forma de prevenção.

O regresso às aulas será entre 14 e 17 de setembro, mas as escolas ainda não sabem se mantêm as mesmas regras do ano letivo passado.

Os professores e funcionários começam a ser testados entre 6 e 17 de setembro. Depois é a vez dos alunos mais velhos, do secundário, de 20 de setembro a 1 de outubro. O 3º ciclo, do 7.º ao 9.º ano, realiza testes entre 4 e 15 de outubro.

As pessoas vacinadas também são testadas. Só os alunos mais novos, do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos não entram na campanha massiva.

Na próxima semana o Governo deverá tornar publico o documento que define as regras sanitárias que as escolas terão de cumprir, como o uso de máscaras ou o isolamento de turmas em caso de infeção.

O Governo já garantiu que pouco irá mudar.

