A duas semanas do regresso às aulas orientações sanitárias ainda não são conhecidas

As escolas estão já a preparar-se para o início do ano letivo seguindo os planos de contingência dos últimos dois anos.

O governo avisou que pouco irá mudar, mas a duas semanas de começarem as aulas as orientações sanitárias ainda não são conhecidas.

O documento deverá ser entregue pelo Governo às escolas esta semana.

O ano letivo vai começar com 75% dos alunos com a primeira dose. As crianças e jovens vacinados nos três últimos fins de semana terão a vacinação completa.

A testagem à covid-19 nas instituições de ensino vai realizar-se de 6 a 15 de outubro.



