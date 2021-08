Covid-19. Especialistas defendem avanço do desconfinamento

O ritmo da vacinação pode antecipar a última fase do desconfinamento, inicialmente prevista para outubro.

Portugal tem cerca de 74% da população totalmente vacinada e deve atingir a meta dos 85% na segunda quinzena de setembro.

Este fim de semana foram vacinados cerca de 86 mil jovens, entre os 12 e os 17 anos, o que significa que 75% desta faixa etária já recebeu a primeira dose.

A expectativa, esclarece o plano nacional de vacinação, é que os 85% sejam atingidos entre 15 e 30 de setembro, ou seja, antes de outubro, a data inicialmente prevista.

Apesar do número de novos casos, internamentos e mortes continuar num planalto, com valores acima de agosto do ano passado, o parecer dos especialistas é que o desconfinamento tem de avançar.

Caso a terceira fase do desconfinamento seja antecipada, tal como aconteceu com a segunda, nessa altura, as discotecas vão poder abrir portas, mediante apresentação de certificado digital ou teste negativo.

Desaparecem ainda os limites máximos de pessoas por grupo nos restaurantes e terminam também os limites de lotação.

