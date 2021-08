Meta da 3ª fase do desconfinamento pode ser atingida antes do tempo, mas Governo não quer criar ilusões

A variante Delta é a responsável pela totalidade das infeções em Portugal, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o instituto, as várias variantes que já circularam no país - entre as quais a Beta, a Gama e a Alpha, que chegou a ser a predominante - apresentam uma prevalência de 0%, o que quer dizer que não foram detetados casos destas estirpes do vírus nas últimas semanas.

A partir de quarta-feira, dia 1 de setembro, as pessoas recuperadas há 90 dias da covid-19 podem levar a vacina, bastando dirigirem-se a qualquer instalação da modalidade casa aberta.

Ter 85% da população com a vacinação completa vai acontecer antes de outubro, as previsões apontam para a segunda quinzena de setembro, mas pode não bastar para garantir o alívio das restrições.

O Governo não quer criar ilusões: "Não vale a pena antecipar uma realidade que ainda não chegou, quando lá chegarmos olhamos para a evolução da pandemia e vemos as condições que temos para essa evolução", disse Mariana Vieira da Silva.

