Covid-19. Governo anuncia fim do isolamento para passageiros do Brasil e Reino Unido

Os passageiros de voos com origem no Brasil e no Reino Unido deixam de estar obrigados a cumprir o isolamento durante 14 dias à chegada a Portugal. A medida foi recebida com entusiasmo pela Associação do Turismo do Algarve, que espera receber mais turistas britânicos nos próximos meses.

Além do fim da obrigatoriedade do isolamento profilático, o comunicado do Ministério da Administração Interna afirma que “continuam a ser permitidas viagens não essenciais de e para os Estados Unidos da América, passando também a permitir-se viagens não essenciais de e para o Brasil”.

Estas medidas já estão em vigor e devem manter-se, pelo menos, até 16 de setembro, “podendo ser revistas em qualquer altura, em função da evolução da situação epidemiológica”.

No caso dos voos com origem na África do Sul, Índia e Nepal, a obrigatoriedade de isolamento profilático durante 14 dias mantém-se.