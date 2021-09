A partir desta quarta-feira, as lojas do cidadão voltam a funcionar sem marcação prévia e sem restrições de horários.

Esta é uma medida que prevê o regresso à normalidade, mas que ainda levanta algumas questões.

A medida faz parte da segunda fase do plano de desconfinamento, que foi anunciada pelo Governo a 20 de agosto, depois de se ter atingido os 70% da população com vacinação completa.

Até agora, as lojas do cidadão só funcionavam com atendimento presencial para quem tivesse feito marcação.