Covid-19. Serviços públicos sem marcação prévia a partir de hoje

Os serviços públicos, como as lojas do cidadão, passam a funcionar sem marcação prévia a partir de hoje, segundo o plano de desconfinamento no âmbito da covid-19 aprovado em Conselho de Ministros.

A medida, que integra a segunda fase do desconfinamento, foi anunciada pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no dia 20 de agosto.

Esta medida integra a segunda fase do desconfinamento, por se ter atingido os 70% da população vacinada contra a covid-19 no dia 18 de agosto.

Meta da 3ª fase do desconfinamento pode ser atingida antes do tempo, mas Governo não quer criar ilusões

A partir desta quarta-feira, dia 1 de setembro, as pessoas recuperadas há 90 dias da covid-19 podem levar a vacina, bastando dirigirem-se a qualquer instalação da modalidade casa aberta.

Ter 85% da população com a vacinação completa vai acontecer antes de outubro, as previsões apontam para a segunda quinzena de setembro, mas pode não bastar para garantir o alívio das restrições.

O Governo não quer criar ilusões: "Não vale a pena antecipar uma realidade que ainda não chegou, quando lá chegarmos olhamos para a evolução da pandemia e vemos as condições que temos para essa evolução", disse Mariana Vieira da Silva.