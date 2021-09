Covid-19. Pandemia pode passar a endemia?

É cada vez menos provável que chegue o dia em que haja zero mortes por covid-19. Há mais de um ano que a Organização Mundial de Saúde avisou que o vírus veio para ficar e muitos especialistas acreditam que de pandemia passe a endemia ou a doença sazonal.

De acordo com a revista Nature, 90 de 100 especialistas internacionais acreditam que este vírus se torne endémico.

Em vez de se propagar em todo o mundo, em quase simultâneo, o novo coronavírus pode vir a circular em focos populacionais, nos próximos anos. Uma perspetiva que o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge não rejeita, mas também não dá como adquirida.

Após a propagação mundial, a OMS dava como exemplos pandemias que em anos se tornaram endémicas. O caso da SIDA é o mais evidente.

Se, tal como a gripe, a covid-19 for mais agressiva no inverno é certo que a mortalidade aumentará também nessa altura do ano.

Saber conviver com isso implica controlar as variantes que possam surgir proteger os mais frágeis e passar a viver em público como durante anos nos habituámos a ver os asiáticos.

