Covid-19. Brasil-Argentina interrompido pelas autoridades sanitárias brasileiras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (Anvisa) interrompeu este domingo o jogo entre Brasil e Argentina, de qualificação para o Mundial2022 de futebol, devido a uma alegada irregularidade de quatro jogadores argentinos nas regras contra a covid-19.

Em São Paulo, o encontro foi interrompido aos cinco minutos, quando os delegados de saúde brasileiros invadiram o relvado do Arena Neo Química, devido à presença de Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovanni Lo Celso e Cristian Romero, que foram colocados em quarentena e impedidos de entrar no país devido a questões sanitárias.

Toda a equipa da Argentina regressou ao balneário, enquanto a confederação responsável pela partida, a CONMEBOL, retirou a equipa de arbitragem do relvado.

Emiliano Martinez e Emiliano Buendia, que atuam no Aston Villa, e Giovanni Lo Celso e Cristian Romero, que são comandados por Nuno Espírito Santo no Tottenham, foram colocados em quarentena, tendo também sido aconselhados a "regressar ao país de origem".

De acordo com as autoridades brasileiras, os quatro jogadores prestaram falsas declarações, ao negarem aos oficiais de imigração que tivessem estado recentemente no Reino Unido, território que está colocado na lista vermelha do Brasil na luta contra a covid-19.

"A situação é um grave risco para a saúde e as autoridades sanitárias locais impuseram a quarentena imediata dos jogadores, que estão impedidos de realizar qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro", explicaram as autoridades locais.

Mesmo assim, os jogadores fizeram parte da comitiva argentina que seguiu para a Arena Neo Química.